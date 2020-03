El hijo Loco Abreu confesó que existe la posibilidad de jugar para algún equipo de la Liga MX

Diego Abeu, hijo de Sebastián ‘Loco’ Abreu, confesó que sus compañeros de la selección Sub 18 le han hablado bien de Chivas y avivó la posibilidad de jugar en algún equipo de la Liga MX en un futuro.

«En la convocatoria de la Sub-18 estuve hablando con algunos compañeros de Chivas y me contaron del club, de cómo forman a los jugadores en Primera y me hablaron muy bien, así que sería lindo», dijo en una entrevista para TVC Deportes.

«Yo no estoy al tanto del tema, porque lo habla mi padre y mi representante. Sólo cuándo hay algo concreto, algo verdadero, ellos me lo hacen llegar, pero sobre Chivas no me dijeron nada», agregó.

Asimismo destacó que no tiene ningún equipo favorito en el mundo del futbol. «Saben que mi padre jugó en varios clubes y todos ellos son muy buenos, entonces donde me toque jugar pues bienvenido sea».