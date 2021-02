El inspirador mensaje de Santiago Naveda tras anotar su primer gol

El joven futbolista Santiago Naveda, canterano del América, celebró este sábado su primer gol como profesional y dejó un emotivo tras celebrar este tanto, que sirvió en el triunfo de Las Águilas sobre los Gallos Blancos del Querétaro (2-1).

“Es una alegría que no te puedo describir, es algo que venía trabajando desde hace mucho tiempo, el partido pasado me quedé con las ganas de ese gol y por fortuna me pude reivindicar con la afición, con el equipo y lo más importante es que fue con un triunfo”, aseguró en una entrevista para TUDN.