El jugador del América que prefiere jugar en Las Águilas que en Europa

El extremo Jürgen Damm, que actualmente milita en el Club América, resaltó que, para él es muy importante vestir los colores de Las Águilas y que siempre fue su prioridad como futbolista.

Damm, de 29 años, reveló en una entrevista para ESPN que es un verdadero sueño estar en el América.

“Siempre he dicho que los planes y tiempos de Dios son perfectos, me tiene donde me quiere tener y mi sueño es vestir la camiseta del América y otra cosa es secundario. Llegar al América es un sueño cumplido. Europa y otro tipo de cosas no se comparan a estar en este club”, comentó.