El mensaje de Memo Ochoa a Víctor Guzmán

El guardameta del América, Guillermo ‘Memo’ Ochoa, se pronunció por la situación que está pasando Víctor Guzmán, que dio resultado adverso y que lo apartó de las Chivas.

«Yo pasé por un caso similar, no igual. Me gustaría ser prudente porque yo sé por lo que está pasando él. Lo que ahora él necesita es ayuda. Mi tema fue distinto y por lo mismo creo que mi opinión no vale», dijo el portero azulcrema.

Hay que recordar que Ochoa en 2011 pasó por un tema similar, cuando dio positivo por ingerir carne contaminada.