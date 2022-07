El polémico motivo por el que Gignac se perderá el MLS All-Star Game

El delantero francés de Tigres, Andre Pierre Gignac, no será parte del MLS All-Star Game. El goleador ofreció sus disculpas por no asistir al evento en los Estados Unidos y representar a la Liga Mx, ya que no tiene las vacunas contra el Covid.

Por temas inherentes a sus creencias, André Pierre Gignac no está vacunado contra el Covid, y por ello no puede ingresar a los Estados Unidos a disputar el «juego de las estrellas» entre los futbolistas de la Liga Mx y los de la MLS.

«Sobre el tema que surgió el día de hoy, quiero aclarar que yo hablé con la directiva y les pedí que respetaran este tema que para mí es un punto de creencias, de formación, y de algo que viene desde mi infancia y origen. Agradezco el apoyo y decisión a este tema que es 100% personal», compartió el galo en redes sociales.

Ha trascendido que Gignac no cuenta con ninguna vacuna contra el Covid. Tampoco llegó a vacunarse cuando el plantel de Tigres viajó a Los Angeles para disputar la Concachampions 2020. En aquel momento el francés pudo ingresar a los Estados Unidos porque entonces no era obligatoria la vacunación.

También es oportuno señalar que Gignac ya padeció Covid a inicios de año. De esta manera el hombre de Tigres se pierde el mediático partido entre figuras de las potencias ligueras de Concacaf.