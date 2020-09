EL ‘Pollo’ Briseño dio su versión de lo sucedido con Gignac

André-Pierre Gignac es conocido por algunos episodios conflictivos con Chivas y ahora fue con Antonio ‘Pollo’ Briseño, quien dio su versión de los hechos.

En el partido entre el Rebaño y los Tigres del fin de semana pasado se dio filtró un cruce de palabras entre ambos jugadores que no fueron ni reconocimientos ni admiración.

Ante esto, el propio defensor rojiblanco expresó en un video en su cuenta de Instagram lo que pasó, señalando que el francés es su amigo y reafirmando incluso que en el terreno se dicen cosas peores.

«Sí, nos dijimos cosas en la cancha y nos decimos cosas mucho más feas. Gignac es mi amigo, es un tipo que lo apreció, estuve con él un año y al final del partido fue un abrazo, un saludo y vámonos. Ya, no hay de otra. Es parte del fútbol, nos dijimos mucho más, él también me dijo cosas que no pienso decir y no pienso repetir, pero es parte del fútbol para que la gente no se enganche, es parte del juego y no hay de otra».

Además de haberse cruzado de palabras con el ‘Pollo’ Briseño, Gignac también tuvo un percance con el ‘Tiba’ Sepúlveda, aunque no pasó a mayores y las Chivas derrotaron por 3-1 a los felinos.