El recadito que le dejó “Memo” a Gignac tras goleada a Francia

Tras la contundente victoria del ‘Tri’ Sub-23 en el arranque de los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020, ante Francia (4-1), el guardameta Guillermo Ochoa le dejó un recadito al delantero francés André-Pierre Gignac.

“Memo”, que celebró de manera eufórica ese triunfo, ofreció declaraciones a los medios de comunicación.

“Esperábamos algo más por supuesto activo de la parte ofensiva de Francia, pero eso también es mérito del equipo en la defensiva, no dejarlos crear ocasión de gol, creo que Jorge no lo dejó desbordar (Gignac) Cesar y Johan no dejaban entrar a André”, admitió.