«El Turco» Mohamed dijo estar dispuesto a dirigir Chivas

Antonio Mohamed, exentrenador del América y Monterrey, explicó que si bien no está entre sus planes inmediatos el volver al futbol mexicano, no le cierra las puertas a Chivas de Guadalajara. El DT argentino hoy está al mando del vigente campeón brasileño, Atlético Mineiro.

El entrenador y exfutbolista argentino, incluso declaró que en su momento llegó a tener conversaciones con el club de Guadalajara, las cuales no se concretaron más allá del interés de contratarlo como Director Técnico.

En una entrevista al canal Fox Sports, a Mohamed le preguntaron si estaría dispuestos a dirigir Chivas. El extécnico azulcrema contestó que «Sí, ¿por qué no?.

«Hace como dos años empezamos unas charlas (con directivos de Chivas), pero después me fui a Monterrey«, contestó Antonio. Explicando que se llegó a reunir con el actual entrenador del Rebaño, Leaño.

«El turco» también habló sobre su salida del Club América. Así la describió con su habitual tono descontracturado:

«A mí el América no me despidió, yo terminé el contrato. Ellos me habían propuesto renovar y yo no tenía representante. Pedí un aumento muy alto y me dijeron que iban a hablar más adelante».

Mohamed hoy dirige al Mineiro, campeón del Brasileirao y también flamante campeón del torneo de Minas Gerais. Imponiéndose a su eterno rival regional Cruzeiro, que padece en la Serie B del potente futbol brasileño.

