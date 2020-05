Emanuel Villa atizó a Tuca Ferretti

El exfutbolista argentino Emanuel Villa atizó a Ricardo «Tuca» Ferretti de su salida de Tigres en 2014 y de no ayudarlo a mostrar su mejor nivel mientras defendía la camiseta del combinado felino.

“Yo le atribuyo mi fracaso a que cuando me lastimo la pantorrilla, se me empieza a acentuar el problema que traía en la espalda. Yo traía una vértebra fuera de lugar. Ese tema se me empieza a acentuar muchísimo, en gran parte por la metodología de entrenamiento del Tuca», dijo el argentino en entrevista a ‘RG la Deportiva’.

“Para mis características y para el problema que yo traía, no me ayudaba a controlar esas dolencias que yo traía. Siempre tenía una molestia. Yo le dije al Tuca que me regulara los entrenamientos hasta que me pueda poner bien o realmente no iba a poder tolerar. Fue eso lo que me mató. Nunca pude tolerar la metodología del Tuca”, destacó.

“A pesar que el primer semestre fue muy bueno, la etapa de Tigres fue la más dolorosa de toda mi carrera por todos los atenuantes que me tocaron vivir”, cerró.

Con la playera de Tigres jugó un total de 46 partidos, donde pudo anotar 13 tantos al final.