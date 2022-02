¡En la Liga MX! Andrés Guardado revela el nombre del equipo en el que quiere retirarse

El histórico mediocampista mexicano Andrés Guardado, que milita en el Real Betis, dio una rotunda declaración y admitió cual es el equipo en el que él quiere retirarse.

Guardado, de larga trayectoria en Europa, ofreció una entrevista para Fox Sports y comentó que quiere colgar sus botines en la Liga MX, específicamente en Atlas FC.

“Siempre he dicho que me gustaría retirarme en Atlas, eso no es ninguna mentira, hay entrevistas y entrevistas en las que lo he dicho, pero también he dicho que no depende de mí”, resaltó el azteca.