Enrique Esqueda criticó a Tigres

Enrique Esqueda habló de su paso por Tigres en 2015, una etapa que recuerda con desagrado por los malos momentos que vivió en el equipo felino por culpa de la directiva.

«Es mi peor error y no. Me toca ir a un equipo en la cual me toca jugar Libertadores, pero después me toca un sistema. El sistema que lleva un contrato en Tigres es completamente diferente a todos. La gente de pantalón largo es muy diferente en todos sentidos a lo que se tiene que hacer en realidad conforme a la ley, por eso fue mi peor error y también porque yo no quería salir del Pachuca y me llevan por otras cosas que no puedo decir», dijo durante una entrevista con Mimo El Águila.

«Me trataron muy mal, la gente no sabe eso, me trataron con la punta del pie y si no es que más, peor que eso, y eso no se vale, no importa que haya 500 mil futbolistas, eres un ser humano, tú firmas un contrato y no lo respetan. Son malos, me dan ganas de soltarles tantas cosas pero todo cae sobre su propio peso y pronto caerá uno de ellos», cerró sobre el tema.