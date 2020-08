Una victoria no significa que todo salió bien en el partido, eso fue lo que hizo saber el entrenador del Pachuca CF, Paulo Pezzolano, quien aseguró que su equipo no mostró su mejor juego, pese a lograr la victoria ate los Gallos Blancos de Querétaro, en lo que fue la tercera jornada del Torneo Guard1anes 2020.

“No se jugó un buen partido, esperábamos hacer las cosas mejor. Sinceramente me voy con una sensación de derrota, esperaba un funcionamiento mejor, ser superior al rival y en el juego no se vio, hay que trabajar”, aseguró en la conferencia de prensa.

El exentrenador del Liverpool de Uruguay, confesó que “Los Tuzos” no aprovecharon la expulsión de Kevin Escamilla al 34’, en referencia al marcador final, que fue parejo y se definió con un tanto tempranero de Víctor Dávila al minuto 6.

“Nos faltó movilidad, saber ser protagonista en nuestra cancha con un jugador más. Ahora viene León (en la cuarta fecha), que es un rival duro que retiene la pelota, un partido totalmente diferente a éste”, dijo Pezzolano.

Con esta victoria, Pachuca asciende -momentáneamente- a la octava casilla de clasificación con una victoria, un empate y una derrota, en tres partidos.