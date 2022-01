Equipos de la MLS interfieren en el fichaje de Arriola por el América

Pese al interés y las pretensiones del América para incorporar a Paul Arriola, tanto el futbolista californiano como su club DC United, barajan otras ofertas de la MLS. La prioridad del ex Tijuana está en continuar vistiendo la camiseta de la Selección Estadounidense y así lo hizo saber.

Desde conferencia de prensa, Arriola afirmó que quiere jugar en un equipo que le permita continuar vistiendo la camiseta de la Selección de los Estados Unidos. Seguir en la MLS posibilitaría dicha situación y es por eso que DC United escucha otras ofertas además de la de ‘las Águilas’

«No tengo nada concreto acerca de mi futuro. No es toda mi decisión si quiero ir al América o no, yo quiero ir a un lugar que me ayude a llegar al Mundial y a tener éxito. No puedo controlar todo, sé que los clubes están hablando, pero es complicado por decisión del club. Yo tengo todo el respeto y entiendo que se trata de un negocio«, declaró Paul Arriola sobre su futuro deportivo.

Ahora, además del Club América, equipos de la MLS como FC Dallas y la nueva franquicia Charlotte FC, también están detrás del fichaje de Arriola. Esto cuando todo indicaba que el futbolista jugaría con la playera azulcrema.

«Jugar con la Selección es lo más importante para mí. Intento enfocarme en estar en la concentración del equipo«, añanió el exfutbolista de Xolos, Dorados y Swansea.

¿Paul Arriola sería una incorporación de jerarquía para el equipo de Santiago Solari? Puedes dejar tu opinión en los comentarios.