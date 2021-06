«Es algo dañino para la selección»: Gerardo Martino habló sobre el grito homofóbico

Gerardo Martino habló sobre las complicaciones que produce el grito homofóbico en contra de la selección mexicana, por lo que rechazó su uso tras escucharlo en la victoria 2-1 ante Islandia.

Durante el encuentro del pasado 29 de mayo, el partido fue detenido momentáneamente debido al popular grito.

«Si tantas veces nos dicen que por favor no reproduzcamos el grito y que eso puede conspirar en contra de la selección y puede haber sanciones, creo que es suficiente para que la gente tome conciencia, pero no está garantizado. Es algo dañino para la selección y además inapropiado, pero en estas situaciones no se puede estar en la cabeza de la gente».