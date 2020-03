Esposa de Renato Ibarra contó su versión de la disputa entre ambos

Lucely Chalá, la esposa del jugador del América Renato Ibarra, que ha sido acusado de agredirla y se encuentra detenido, explicó lo sucedido en una entrevista a la Revista TV Notas donde confirmó los graves delitos que se le imputan.

“Renato había ido a entrenar. Mientras él estaba fuera, mi hermana y yo recibimos insultos de la familia de él, así que nos salimos de la casa y regresamos hasta la noche. En ese momento ya estaba Renato y hablé con él para pedirle que calmara las cosas, que no hubiera problemas”, expresó.

Sin embargo la confrontación ocasionó que el futbolista reaccionara violentamente, asegurando que «él me jaloneó del cabello y me empujó contra la pared. Lo hizo pese a que sabía que mi embarazo era de alto riesgo. Mientras él me pegaba, sus familiares en lugar de calmarlo comenzaron a pegarle a mi hermana y luego a mi”.

También añadió que un amigo en común las defendió escondiéndolas en un vestidor. «Renato les dijo a sus familiares: ‘¡Vengan, péguenles!’, entonces atacaron a mi hermana; la tenían en el piso, la golpearon. A mi me tenían contra la pared mientras a ella le pegaban”.

En su versión también acusó al futbolista de chantajearla emocionalmente. «Sí, me decía que no me iba a dar dinero, pero yo sólo le pedía que cumpliera con la obligación de los alimentos, que eso lo determina la ley, tanto por nuestro hijo como por el tiempo que estuvimos juntos».

En el mismo sentido, calificó al jugador de ser muy «voluble» y confirmó que los problemas entre ellos tenían antecedentes desde hace meses a pesar que ambos decidieron tener un hijo, pues se encuentra actualmente embarazada. Ahora, el ecuatoriano tiene cargos en su contra por tentativa de feminicidio y de aborto, además de violencia familiar.