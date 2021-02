Estados Unidos quiere una joya mexicana para su selección

Santos Laguna consiguió una pieza que puede darle frutos en poco tiempo, tras la salida de Julio Furch y la lesión de Brian Lozano.

El técnico Guillermo Almada, se ha visto obligado a usar varios jugadores juveniles para el torneo Guardianes 2021 de la Liga MX, y por si fuera poco, el equipo consiguió a la nueva joya mexicana Santiago Muñoz.

El delantero respondió con gol en el encuentro contra las Águilas del América, dándole la igualdad en los últimos minutos de partido, lo que generó elogios e intereses desde otras latitudes. Por si fuera poco, ya el jugador se encuentra en la mira para reforzar a los Estados Unidos.

Santiago Muñoz es nacido en Houston, Texas, comenzando su fogueo con las selecciones juveniles de México, pero recientemente ha tenido vínculos con equipos del viejo continente, entre ellos, Sporting de Lisboa.

En una entrevista realizada a The Striker, el jugador encendió las alarmas en México al declarar los contactos con la selección de los Estados Unidos. “Hubo acercamientos con la selección de EE.UU. No hace mucho hablé con gente allí y honestamente, es interesante para mí y para mi familia.” Comentó el jugador.

Aunque no le cierra las puertas al ‘Tri’, dejó un recado a los dirigentes de la selección. “Le dije a la gente de los EE.UU. que no iba a cerrar las puertas a nadie. México me llamó primero y ya llevo un tiempo trabajando con ellos. Me siento bien como me tratan y todo, pero no sé si en el futuro será mejor jugar con México o con Estados Unidos”, concluyó.

El atacante de 18 años ha estado registrado con la Sub-20 de Santos Laguna, y también, ha sido considerado por las selecciones juveniles de México.