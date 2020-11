«Estamos en una burbuja»: Ochoa pide buena difusión para que la Liga MX sea reconocida internacionalmente

El portero Guillermo Ochoa mencionó que a nivel internacional el futbol mexicano no es reconocido, a pesar de, según señala, tener un nivel idóneo para que sea bien visto afuera.

«Cuando llegas a Eruopa. Yo vengo de México, del América, un equipo famoso, conocido, la gente me conoce. Llegas a un país y a un futbol donde no se ve el futbol mexicano. No conocen lo que es el futbol mexicano (…) Tenía compañeros que me decían, conozco al América, a dos, tres equipos, pero cuántos equipos hay en la Liga. Te quedas de ‘¿cómo?, es una broma’, pero pasa que no conocen al futbol mexicano».