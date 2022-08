Estas son las millonarias ofertas que rechazó Gignac para seguir en Tigres

André-Pierre Gignac ya tiene siete años con buenos números en la Liga MX, por lo que no es de extrañar que reciba ofertas exóticas, sin embargo, él mismo aseguró que las ha rechazado para continuar en Tigres UANL.

En declaraciones al programa ‘Desde el Cerro de la Silla’, con Franco Escamilla, el goleador francés reconoció que ha recibido ofertas millonarias de China y Arabia, pero que él les ha dicho que no.

«Recibí una oferta de China, 18 millones por dos años, tres años en Arabia por 10 millones de euros al año, neto, pero dije que no. En este momento, iba a renovar con Tigres, yo quiero jugar algo padre, con una pasión increíble, competitivo».

Además, Gignac explicó que algo que le encanta de México es la liguilla y la pasión que se vive en el futbol mexicano.

«Arabia no es Qatar, vives en una residencia con europeos o americanos, es muy complicado salir, entonces escojo un estilo de vida, una pasión, una liga para mí competitiva, donde me encanta la Liguilla, me encanta es torneo con Playoffs».