La MLS ha estado teniendo algo que ha despertado la curiosidad de los futbolistas de la Liga MX, como es el caso de un jugador que se le irá a Pachuca.

Y es que Franco Jara dejará al cuadro de la Bella Airosa en el próximo mercado de verano al tener un arreglo con el FC Dallas, tal como lo dejó saber el cuadro estadounidense.

El delantero argentino dejará al Pachuca siendo su máximo goleador histórico, pues anotó 75 goles con la camiseta azul y blanco.

We’re excited to announce we’ve signed @FrancoJara1988 to a pre-contract, who will join the club in the summer!

