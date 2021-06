Esteban Andrada confirma su fichaje por Monterrey

El guardameta argentino Esteban Andrada anunció su fichaje por los Rayados de Monterrey, tras ofrecer una entrevista a ESPN.

Aunque faltan algunos detalles burocráticos, el guardameta aprovechó el momento para despedirse de Boca Juniors, después de pertenecer al equipo durante varias temporadas.

«Por un lado estoy triste y por otro contento. Hemos llegado a un acuerdo con Boca, estoy muy agradecido con Boca. Tengo que agradecerle a toda esa gente que cada que salía a la cancha se ovacionaba, sabía que era la institución más grande del mundo. Llevarme esa sensación que cuando salía a la cancha de la Bombonera me ovacionaba es lo mejor que me pasó en la vida, no es un hasta siempre, es un hasta luego», comentó a ESPN.

Esteban Andrada confirmó lo que falta para presentarse a Monterrey. «Falta la documentación, pero está todo arreglado con la institución y en los próximos días estaré viajando a México para incorporarme a Rayados», sentenció.