Esto opinó Carlos Reinoso de la salida de Sebastián Córdova del América

El histórico exfutbolista azulcrema, Carlos Reinoso, habló acerca del inminente fichaje de Sebastián Córdova por Tigres. Alegando que si de él dependiera, Córdova nunca habría dejado la disciplina del Club América.

«A título personal, yo no lo hubiera vendido jamás. Es un chico nacido en el América, con unas condiciones bárbaras. No estoy de acuerdo con que gente diga que es ‘pecho frío’ o que no está para jugar, que aporta poco«, afirmó sin rodeos Reinoso, sobre la salida de Córdova rumbo a el equipo de la UANL.

La llegada del volante americanista a los Tigres del ‘Piojo’ Herrera, es inminente. Pero Carlos Reinoso, palabra autorizada en la entidad azulcrema, no ve con buenos ojos dejar ir a Sebastián Córdova, por considerarlo un elemento óptimo para el juego de los de Solari, además de desprenderse de un jugador surgido de las inferiores de las Águilas.

«Un chico que a los 24 años llegó a la Selección Mexicana, jugó con el equipo Olímpico, es porque tiene condiciones. Si no, no lo llamarían a la Selección. Es un gusto personal, creo que no debería salir«, continuó expresando Reinoso a TUDN acerca de su visión de Córdova como futbolista.

La información señala que el próximo martes, Sebastián Córdova arribará a la ciudad de Monterrey para firmar con Tigres por los próximos cuatro años.