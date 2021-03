Estos serían los refuerzos del ‘Tri’ para los Juegos Olímpicos

Este domingo la selección mexicana Sub-23, que dirige técnicamente Jaime Lozano, logró la clasificación a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 tras superar a Canadá (2-0) en la semifinal del Torneo Preolímpico.

Por su parte, el ‘Tri’ ya piensa en varios nombres para reforzarse para ese certamen, donde buscan la medalla de oro, tal como lo hicieron en Londres 2012.

Para ese campeonato, México y todas las selecciones deberán entregar una convocatoria de 18 jugadores, donde tres de ellos pueden ser refuerzos de la selección absoluta. Asimismo, para el Torneo Preolimpico, no pudieron estar futbolistas como Efraín Álvarez, Diego Lainez y Edson Álvarez, quienes cumplen no cuentan como “refuerzos” porque no están fuera del límite de edad.

Entre los jugadores a elegir para reforzar a los dirigidos de Lozano, para los Juegos Olímpicos, son: Guillermo Ochoa, Néstor Araujo, Carlos Salcedo, Héctor Herrera, Andrés Guardado, Hirving Lozano, Carlos Vela, Raúl Jiménez, Javier “Chicharito” Hernández, entre otros más.

¿A quiénes elegirían ustedes?