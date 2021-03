A pesar de no haber debutado con el primer equipo del Lille francés, Eugenio Pizzuto señaló que no es una obligación mantenerse en México para afianzarse en primera división.

«Yo siempre he pensado que el fútbol europeo es de clase mundial, ahí están las mejores cinco ligas. Yo en lo personal creo que no necesitas quedarte aquí (México) a consolidarte en primera división. Cada quien tiene su punto de vista y lo respeto, pero yo, en mi opinión, pienso que irme allá de joven me va a ayudar aunque no esté jugando ahorita, me va ayudar a desarrollarme de distintas formas que tal vez en México no las lograría aprender».