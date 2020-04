Exfigura de Liga Mx: «La Volpe cambió la historia del futbol mexicano»

El actual director deportivo y exfutbolista de Toluca, Antonio Naelson ‘Sinha’ opinó del retiro como entrenador de Ricardo Antonio La Volpe. El recordado jugador de origen brasileño dio su opinión sobre la carrera del DT argentino.

«Es alguien que cambió la historia del futbol mexicano en la forma en cómo trabajaba, en la forma de cómo te orientaba dentro de la cancha. Para mí es alguien que dejó un parteaguas en mi carrera y alguien con el que siempre voy a estar agradecido de por vida», dijo Sinha a ESPN.

«Creo que estratégicamente era de lo mejor que ha habido en México desde mi punto de vista. Es alguien que dio un ingenio bastante diferente a lo que es el juego como tal, es una persona que te da herramientas para poder desempeñar tu trabajo de una manera más precisa», afirmó el hombre del Toluca.

Sinha fue dirigido por LaVolpe tanto el Toluca como en la Selección Mexicana. Convocando al volante al Mundial de 2006 por sobre Cauhtémoc Blanco.

«Es alguien con el que uno está y estaré toda la vida agradecido. Él confió en mi trabajo aun cuando no me conocieran tanto, pero en lo poco que me conoció le sirvió para darme la oportunidad de demostrar no solamente a él, sino a uno mismo y al resto que podías tener las cualidades de poder salir adelante en un futbol tan competitivo como es el de México«, sentenció Sinha sobre La Volpe.

Recordando que la última experiencia profesional de Ricardo fue precísamente en el conjunto de «los diablos rojos».