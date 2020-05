Exjugador del América revela el motivo por el que no triunfó en el cuadro azulcrema

En una entrevista a ‘ESPN’, el exguardameta del América, Leonín Pineda habló sobre su paso por las filas del cuadro azulcrema, donde no pudo mostrar su nivel, debido a la difícil competencia que tenía en el primer equipo, en el que Guillermo Ochoa era el titular.

“No jugué mucho en Primera División desafortunadamente, aunque me tocó estar en el equipo más grande de México. Obvio que, al tener ahí al mejor portero, que es ‘Memo’ Ochoa, se complicaron las oportunidades. Cuando es portero, es difícil, porque sólo uno debe jugar. Yo tuve a Memo al frente y a Armando Navarrete en su momento, también arriba, y obviamente no pude trascender”, comentó.

Además habló de su paso por los Xolos. “Yo tenía la oportunidad de quedarme en Tijuana jugando, de escribir mi historia en Primera División, y América me regresó en ese torneo. Carlos Reinoso, que dirigía al América, me vio jugar en la liguilla; alguien le dijo que yo era propiedad del América y como me fue muy bien, él comentó: ‘yo lo quiero de vuelta’”.