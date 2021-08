Expertos piden a la Liga MX generar medidas contra violencia de género por caso Ibarra

Expertos sentenciaron que cuando el atacante Renato Ibarra fue detenido acusado de tentativa de feminicidio y aborto, la Liga MX solo condenó esta acción en un comunicado debido a que no cuentan con protocolos para atacar estos casos.

En declaraciones a la agencia EFE, Claudia Pedraza, académica en temas de género y deporte, mencionó que mucho de estos pronunciamientos son vacíos.

«Lo que la liga y los equipos reiteran sin un pronunciamiento, campaña, sin acción que ayude a comprender de qué forma trabajan para que estos actos no se repitan es que la violencia de género no les importa».

El tema se toca debido al caso Ibarra, quien estuvo detenido en marzo de 2020 por agredir a su pareja, quien al final retiró los cargos tras una negociación. El ecuatoriano no fue castigado por la Liga y fue su equipo, el América, el que lo dio de baja para volver a contratarlo más de un año después ante la urgencia de un extremo por la banda derecha.

Además de Ibarra, en los últimos años se ha denunciado a Marco García, de Pumas UNAM, quien fue acusado de tomar fotos clandestinas debajo de la falda de una maestra, y a Dieter Villalpando, denunciado por violación, razón por la cual fue despedido por el Guadalajara.

Pero como Ibarra, García regresó a los Pumas después de una sanción interna y Villalpando fue firmado por el Puebla. Ninguno de los tres futbolistas no recibieron multas o castigos de la Liga o de la Federación Mexicana de Fútbol (FMF).

«Si a Renato Ibarra, que casi lo agarran con la evidencia no le pasó nada, más allá de lo legal, en su empresa o trabajo, donde supieron de lo que se trató, alguien que no está en el foco público también lo puede hacer; contribuyen al imaginario que se puede violentar a las mujeres y no pasa nada».