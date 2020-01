Felipe Mora no seguirá más en Pumas

La llegada de Juan Dinenno abre las puertas de salida al delantero chileno Felipe Mora, que ya habría negociado su incorporación a un equipo de la Major League Soccer de Estados Unidos.

De acuerdo con los medios chilenos, el atacante recalaría en las filas de Portland Timbers, que desea reforzar su delantera con un atacante con experiencia.

Además de Portland, otro equipo de la MLS mostró interés en hacerse con sus servicios: Philadephia Union.

Ante los rumores por donde irá finalmente, el jugador utilizó las redes sociales para despedirse de la afición. «Hoy toca despedirse… Y no me quedan más que palabras de agradecimiento a mis compañeros, cuerpo médico, utileros y a la gran afición de pumas, que me brindaron cariño y respeto durante todo este tiempo. Estaré eternamente agradecido de ustedes, y de Pumitas también, por abrirle las puertas a mi Felipito. Aquí tendrán un hincha más que los seguirá apoyando a la distancia. Goya Goya!!!».