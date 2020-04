Fernando Morientes desea dirigir en la Liga MX

El exdelantero español Fernando Morientes confesó que estuvo cerca de jugar en el futbol mexicano y destacó que le gustaría dirigir en la Liga MX en un futuro.

“No voy a decir nombres, pero en aquel entonces dos equipos grandes me buscaron y ahora mismo me seduce decir : “Tenía que haber tomado esa aventura». Hubiese sido bonito ir a México, porque la cultura futbolística es muy parecida a la de España, pero en ese momento mi cabeza no me daba, anímicamente ya no estaba para más proyectos”, dijo en un Live con ‘Record’.

“Me gustaría vivir una aventura fuera de España, y si llega un buen proyecto, seguro que lo tomaré . El futbol mexicano es una espinita que tengo clavada y en el futuro estoy convencido de que nuestros caminos se pueden unir”, cerró sobre el tema.