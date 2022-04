Fernando Ortiz rompe el silencio y habla sobre su futuro

El técnico interino del Club América, Fernando Ortíz, rompió el silencio y habló sobre su futuro como entrenador en Las Águilas.

Durante una entrevista para Fox Sports, “El Tano” admitió que no está preocupado por su futuro en el club, ya que no es algo que dependa de él, sino de la directiva.

“Voy a ir día a día, no me puedo ilusionar con algo que no sé si va a pasar. Lo vivo, me encanta el día a día, pensar en el día de mañana sería un error grave”, dijo.