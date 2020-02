Fernando Quirarte confiesa que le gustaría regresar a Chivas

El entrenador mexicano Fernando Quirarte fue consultado por la situación de Chivas en el Clausura 2020, donde resaltó que no tiene miedo de volver a dirigir al Rebaño Sagrado, el equipo de sus amores.

«Es una pregunta media complicada, pero por respeto a que me la has hecho directamente. Por supuesto que sí, claro, no le tengo ningún temor a volver a dirigir a Chivas», comentó el estratega sobre la situación.

“No me gustaría, para que eso pase tendrían que suceder muchas cosas. Yo nunca le deseo el mal a nadie, pero es el respeto que tengo con el televidente, me hacen una pregunta que si me gustaría, tengo que contestar», destacó.

La derrota frente a Tigres desató el enfado de los aficionados, que solicitaron a la directiva la salida de Luis Fernando Tena, que no ha conseguido que las nuevas piezas engranen y además criticaron los pocos minutos que han tenido algunos jugadores que se incorporaron durante el mercado de fichaje.