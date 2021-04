Ferretti indiferente por la baja cuota goleadora de sus delanteros

Los Tigres tienen una racha goleadora bastante negativa en las últimas jornadas, pero Ricardo Ferretti confía en que todo mejorará.

André-Pierre Gignac y Carlos González han tenido actuaciones discretas, en el último partido contra Pumas se notó la falta de puntería y creaciones de oportunidades.

Ricardo Ferrettí aseguró tras el partido que tiene confianza plena en sus delanteros. «No, no me preocupa. Son jugadores goleadores, comprobados y no tienen que demostrarle nada a nadie, sino a ellos mismos, jugar bien al fútbol para tener más oportunidad», comentó.

A falta de dos jornadas, los Tigres deberán enfrentar a dos difíciles rivales empezando por Monterrey en el Clásico Regio y luego contra las Chivas de Guadalajara.