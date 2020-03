Cuando todo parecía que no se vería en un buen tiempo, Fidel Kuri volvió a aparecer en público y nuevamente tuvo palabras contra la Liga MX.

En entrevista para Telemundo Deportes, el exdueño del desparecido club Tiburones de Veracruz aseguró que en la liga mexicana existen amaños de juegos y por eso no lo quieren cerca.

«El 3 de diciembre del año pasado era la junta de la Federación, yo tenía todas las pruebas para revelar los amaños de partidos, pero no me dejaron pasar. Es un tema delicadísimo y siempre lo he dicho en las reuniones y se los comprobé».

Kuri manifestó que ha intentado hablar «en sana paz» con los directivos de la Liga MX, pero no han querido atenderlo por querer hablar sobre los temas de amaños.

«No quiero quejarme o repartir culpas, simplemente que yo asumo la responsabilidad. Soy de mecha corta, pero quiero ser mecha larga y por eso es que no me quieren, por lo que estoy platicándoles».

Cabe recordar que Kuri perdió sus estatus como dueño de los Tiburones Rojos luego de no haber pagado una alarmante deuda con los jugadores del primer equipo, plantilla femenil y divisiones inferiores, por lo que la FMF lo desafilió de la Liga MX.