Francisco Gabriel de Anda: «Chivas era una basura»

El exdirector deportivo de Chivas, Francisco Gabriel de Anda, fue contundente en unas recientes declaraciones sobre la institución rojiblanca cuando se encontraba como analista en el programa Fútbol Picante de ESPN. «Era una basura», aseguró refiriéndose a su paso por la organización.

«Chivas sí era una basura y por eso me hice a un lado. Es mi punto de vista», explicó sobre su estadía en 2008. «Había desacuerdos, un equipo grande genera muchas complicaciones, había situaciones que no pudieras arreglar», añadió José Luis Higuera, ex director ejecutivo de los tapatíos quien también se encontraba en el estudio.

En el mismo sentido, contó que «Vivíamos un proceso donde ya no podíamos ni hablarnos (con Matías Almeyda), había una falta de comunicación, sordera institucional. Todos opinábamos de todo, ya no había comunión y comenzó una fractura en la relación», sobre la etapa del técnico argentino en el banquillo del Rebaño Sagrado.