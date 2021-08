La polémica de Javier Hernández con la selección sigue, en esta oportunidad fue el delantero Rogelio Funes Mori quien habló sobre el tema y resaltó que le gustaría coincidir con Chicharito en una convocatoria.

En declaraciones a Marca, el goleador de Rayados de Monterrey no se dejó abrumar por la polémica y destacó que su llamado al Tri se lo ha ganado y que desconoce los motivos de la ausencia del ariete del LA Galaxy.

«Yo fui por un lugar, es una posición que hacía falta, hay jugadores buenos, JJ Macias, Henry Martin, Raúl Jiménez que vuelve, yo no le quiero quitar el puesto a nadie, creo que estuve a la altura y me lo gané. Chicharito es el más grande en la selección, me gustaría jugar con él. desconozco sus problemas, solo te puedo hablar de lo que ha hecho».