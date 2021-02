Funes Mori pide pruebas tras acusarlo de tener Covid

Molesto y pidiendo explicaciones, Rogelio Funes Mori solicitó esclarecer las acusaciones en su contra por haber jugado, supuestamente, con Covid-19 frente al América.

En las declaraciones de la rueda de prensa de Rayados de Monterrey, el atacante argentino se vio visiblemente ofuscado.

«Escuché decir que no me presenté el domingo a entrenar y se informaron mal, si informan con mentiras hubiera sido mejor no decir nada», señaló.

«Tocaron un tema muy delicado como es la salud, el Coronavirus, pasaron un límite, me difamaron, me faltaron al respeto y por todo esto que no se hable más y si no tienen pruebas para acusarme», comentó el atacante.

Hay que recordar, que el América de México había acusado a Rayados de Monterrey, por su supuesta irresponsabilidad en el manejo de los contagios de varios jugadores del primer equipo, cuerpo técnico y categorías menores.