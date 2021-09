El delantero Rogelio Funes Mori volvió a hablar de la selección mexicana y dejó claro que él sabía que iba a recibir constantes críticas desde su primera convocatoria, algo que no le incomoda.

Joel ‘El Tiburón’ Sánchez explicó que entre Funes Mori y Chicharito no hay comparación 🙅‍♂️ https://t.co/uovyaJBJdY pic.twitter.com/S9N8GuE282

En palabras ofrecidas al momento de su llegada a Monterrey tras los primeros tres partidos de Eliminatorias, el goleador rayado enfatizó que seguirá trabajando para mantenerse en los llamados del seleccionador Gerardo Martino.

«No hay nada que me quite el sueño de seguir en la selección. Voy a seguir de la misma manera como lo he hecho en mi carrera, a seguir mejorando como jugador».