El entrenador del Juárez FC, Gabriel Caballero, enalteció el trabajo ofrecido por su equipo y aseguró que la disciplina de los jugadores es lo que los mantiene con un buen ritmo y estilo de juego.

«La disciplina que nos llevó a levantarnos de las adversidades y eso me tiene contento», aseguró el argentino dos días después de que haberle empatado al partido a Pumas, a pesar de jugar con nueve hombres.

Caballero enfatizó que ha madurado mucho durante su tiempo en el banquillo y mencionó que todo eso se lo transmite al equipo. «A mí me sirvió que me echaran de Pachuca. Fui al Ascenso porque quería hacer el proceso desde cero, pasé cuatro años que me dieron madurez para manejar diferente las cosas. Hoy me encuentro en Bravos con una directiva respetuosa de mi idea, con una confianza que me da seguridad», agregó.