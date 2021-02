El asistente técnico del San José Earthquakes, Benjamín Galindo, habló sobre la batalla con la que tuvo que lidiar tras haber sufrido un derrame cerebral en el 2020.

A través de una entrevista exclusiva para TUDN, Galindo relató lo que vivió en el quirófano y toda la rehabilitación tras esa intervención quirúrgica.

“El proceso es largo, pero realmente lo he disfrutado, porque conforme pasan los tiempos me siente mucho mejor, estoy mejor y lo he disfrutado realmente. Sé lo que me sucedió, que no es nada sencillo, pero gracias a dios que sigo vivo y estoy bien”, aseguró.