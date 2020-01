Gallos Blancos pagaron deuda a Matías Britos

El presidente de los Gallos Blancos, Rodrigo Ares de Parga, confirmó que ya fue saldada la deuda del club con el jugador uruguayo Matías Britos, quien tuvo que imponer una controversia ante la Federación Mexicana de Fútbol para que esto fuese posible.

«Ya está pagado», mencionó el directivo en una entrevista con la cadena ESPN, situación que fue confirmada por el actual jugador de Peñarol desde Uruguay.

“Hablé hace unos minutos con gente de la Asociación (Mexicana de Futbolistas Profesionales) y me dijeron que deberá quedar pagado ya pronto. Me encantaría que fuera cierto. Me dicen que solo falta una autorización”, expresó Britos.

El delantero prestó sus servicios a los de Querétaro durante tres torneos, entre Clausura de 2018 y 2019, por los cuales se le adeudaba un monto correspondiente al finiquito pero que posteriormente incumplieron en la remuneración de las cuotas.