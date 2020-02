Gattuso explicó que Lozano debe sacrificarse si quiere jugar

El entrenador del Napoli, Genaro Gattuso, explicó que ha tenido conversaciones con el delantero mexicano Hirving Lozano, quien cada vez juega menos en el equipo italiano. El extécnico milanista, confesó que le duele ver al azteca fuera de las convocatorias, pero que necesita que el jugador se implique en el retroceso del equipo.

«Hablé con Lozano, puede jugar por afuera. Pero ¿puede garantizarme una fase defensiva? ¿Pongo a él o al equipo en dificultades? Creo que a nivel institucional no me está yendo bien, pero pongo jugadores funcionales y tengo que explicárselo. Me duele ver a Lozano en las gradas, pero tengo que tomar decisiones, entonces todos tendrán que estar preparados», declaró Gattuso en rueda de prensa.

«Sé que tengo jugadores importantes a mi disposición. Yo elijo a los funcionales. Lozano y Meret son muy fuertes, pero en cuanto a cómo quiero jugar, hablé con Lozano», continuó explicando el actual DT napolitano.

Si bien ‘Chucky’ entró en la convocatoria partenopea para el próximo partido de Serie A, ante Torino, el mexicano no viene teniendo minutos con Genaro. La problemática según explica el italiano, se debe a lo táctico, y a una evolución que debe hacer el exPachuca si quiere jugar en el Napoli nuevamente.

En el pasado duelo contra el Barcelona (1-1 en San Paolo) por la ida de 8vos de la Champions, el mexicano no ingresó. Y parece que su situación de cara a una complicada vuelta en CampNou, no se modificará.