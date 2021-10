Gerardo Martino: «No hay constancia de que hemos dejado ser fuertes de local»

Muchos aseguran que el hecho de que la selección mexicana juegue en el Azteca ya no es un plus a favor, por lo que el seleccionador Gerardo Martino dejó claro que no hay constancia que este escenario sea cierto.

«Jugamos de igual a igual ante Canadá. No hay constancia de que hemos dejado ser fuertes de local. Hay que presionar mejor; es una de las características principales de nuestro equipo».

En declaraciones a la prensa, previa al partido contra Honduras, el estratega tocó los puntos que deben mejorar para mostrar un mejor nivel contra el cuadro catracho.

«El equipo se tiró para atrás. Con Canadá no presionamos bien y terminamos jugando en nuestro propio campo, en tres años ésa nunca ha sido una característica del equipo».

Cabe destacar que el empate contra Canadá el pasado jueves dejó varias dudas en el Tri, debido a que se mostró con una carente ofensiva, superado por el rival en varios pasajes del encuentro.