Gerardo Martino pone a Diego Laínez como un «mal ejemplo» de las ventas prematuras

Gerardo Martino, entrenador de la selección mexicana, habló sobre el proceso de formación de los futbolistas mexicanos, recalcando la idea de que es necesaria una mayor consolidación en la Liga MX antes de salir a Europa.

«Me gustan los que ya van hechos, porque corremos el riesgo de lo que le pasó a Diego (Lainez), que lleva dos años adaptándose, son dos años que pudo haberse ido siendo titular en América. No creo que haya mucha diferencia en hacer un aprendizaje sin jugar en el Betis, con ser titular en uno de los equipos más importantes de México. Yo adhiero más a la forma de Edson, jugó más en el América, fue campeón, se acostumbró a jugar en clásicos y llegó más armado».

En declaraciones a Marca, el ‘Tata’ mencionó que si un jugador mexicano no triunfa en algún club del Viejo Continente no es un problema de su formación en el país: «No creo que sea un problema de la formación en México, hay veces que uno va a algún lugar y no destaca. Raúl Jiménez lo encontró ahora en el Wolverhampton, no siempre se tiene que ver con la formación», dijo.



Además, informó sobre los temas que debe de cambiar la Liga MX para una mejor formación en los futbolistas mexicano.