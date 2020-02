Gio dos Santos desea con volver a la selección mexicana

El mediocampista del América, Gio dos Santos confesó que está trabajando para logar estar en su mejor versión para así poder regresar con la selección de México, que es uno de sus grandes deseos.

«Ha sido un inicio bueno para el equipo, me siento bien, fuerte, me siento mejor y agradecido con el apoyo y la confianza del cuerpo técnico. Tenemos un gran plantel y eso me ayuda día tras día», dijo el jugador azulcrema.

«El sueño de ir a selección todo futbolista lo tiene; ahora trato de consolidarme en el club, sumando minutos, encontrando la mejor versión; y si las cosas siguen así pues estaría encantado de regresar a la selección», destacó.

Asimismo, habló sobre otro de los sueños que tiene: conseguir un título con el América. «Es mi sueño, como americanista, me encantaría tener un título y lo voy a dar todo; creo que los equipos juegan a ganarle al América, somos una gran plantilla y aunque nos hacen falta jugadores lo estamos haciendo muy bien».