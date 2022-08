Giovani Dos Santos rechaza una propuesta en la Liga MX

El mediocampista mexicano Giovanni Dos Santos, que tiene poco más de un año sin jugar, rechazó una propuesta para cambiar de equipo en la Liga MX y mantenerse en la máxima categoría del balompié azteca.

Dos Santos fue seguido por el Mazatlán FC para que fuese uno de sus refuerzos para este Torneo Apertura 2022; sin embargo, “Gio” no tuvo ningún interés y no dio respuesta a esa propuesta presentado por los Cañoneros.

El técnico Gabriel Caballero fue quien reconoció que estuvieron interesados en Giovanni, ya que tenían fe de ponerlo a jugar junto a Marco Fabián, una dupla olímpica.

Durante una entrevista para En Cancha, el técnico admitió que hubo una oferta formal y que no obtuvo respuesta alguna.

“Se le hizo una propuesta, pero después no pasó nada. No hablé con él, no alcancé a hablar, ya que no hubo intención de venir. La directiva hizo una propuesta y a lo mejor no fue la que le interesó, entonces no pasó nada y no se ha vuelto a hablar de ese tema”, dijo Caballero.