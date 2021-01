Guido Pizarro habló sobre la relación goleadora entre Gignac y González

El centrocampista Guido Pizarro recalcó este miércoles que la contratación de Carlos González le da un plus más ofensivo al equipo, a pesar de ya contar con André Pierre-Gignac al frente del ataque

El argentino mencionó que «más allá de quién haga los goles, lo más importante será el funcionamiento del equipo» en líneas generales.

