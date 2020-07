Guillermo Almada rechazó dirigir a esta selección para seguir con el Santos

El entrenador del Santos Laguna, el uruguayo Guillermo Almada, aseguró que lo llamaron para dirigir la selección de Ecuador, sin embargo, optó por darle prioridad al proyecto con el equipo de la Comarca.

«Me halaga que una selección tan prestigiosa como Ecuador, un país en que trabajamos mucho tiempo, nos tengan en cuenta y consulte para tomar las riendas de la selección, pero estamos enfocados en Santos», dijo Almada en videoconferencia.

«Estuve allá cuatro años y no sólo en el Club Barcelona nos trataron bien, si no en todos lados, por eso no puedo decir otra cosa que gracias, además de que Ecuador tiene un entrenador en este momento en Jordi Cruyff«, apuntó.

«Sé que hay muchos problemas en la parte de la dirigencia en Ecuador, y aunque sí nos han manifestado muchas veces el interés de que nosotros participemos, repito, en estos momentos estamos enfocados en Santos exclusivamente», sentenció.