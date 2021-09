Guillermo Ochoa considera difícil jugar las eliminatorias en Centroamérica

El portero Guillermo Ochoa se sinceró y mencionó que los partidos de Eliminatorias Mundialistas siempre son complicados y que los encuentros de visita en Centroamérica complica aún más las cosas.

«Históricamente las eliminatorias siempre son complicadas, son difíciles. No es fácil venir a jugar a Centroamérica de visita. Yo creo que si desde antes nos hubieran dicho que íbamos a sacar siete puntos de nueve lo hubiéramos firmado. El día de hoy (ante Panamá) nos costó en la primera parte agarrar el balón, tener el control del juego, adaptarnos a la cancha y en la segunda mitad el equipo mejoró bastante en la circulación, en la posesión, tuvimos más llegada y disparo a gol».

En declaraciones a la prensa, el arquero recordó que no se puede pasar desapercibido el hecho de que hay varios convocados que vivieron su primera eliminatoria.

«Hay que anotar que hay mucha gente que está jugando su primera eliminatoria, que no es fácil. No sabían lo que es jugar con este tipo de ambiente, de clima, el calor que hace, la humedad, la cancha que no estaba tan bien, los arbitrajes que ya los conocemos, de México, sobre todo al árbitro del día de hoy, pero así va a ser. Va a ser importante ganar siempre local en el Azteca».