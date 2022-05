Guillermo Ochoa sueña con llegar a este importante club de Europa

El histórico guardameta del Club América, Guillermo Ochoa, reveló el club en el que le gustaría jugar en Europa antes de retirarse como profesional.

En una entrevista para TUDN, “Memo” aclaró sin dudas cual es este equipo al que él quiere llegar a jugar.

“Mi sueño ahora mismo es poder entregarle un campeonato a la gente de América, a mi familia que son los que sufren conmigo las derrotas y festejan los triunfos. El hacer algo histórico con la Selección Mexicana y por qué no, quizás jugar con el Real Madrid, todavía no me retiro”, comentó.