«Guti» Gutiérrez fue la figura en victoria del PSV

Erick Gutiérrez jugó este domingo en una posición diferente a lo usual, iniciando como defensa central. El PSV se llevó los tres puntos y el mexicano cumplió con su parte para ello. Guti habló tras el partido.

«No fue fácil, pero entrené para esto y Jordan Teze me ayudó mucho», dijo Gutiérrez sobre su actuación como defensa central. «Nos preparamos bien para hoy- Al final todo se trata de nuestro posicionamiento y lo hicimos bien. Doy el 100% en cada juego y hoy no fue la excepción.»

El partido se volvió más emocionante después de que el Willem II logró recortar la diferencia en dos ocasiones, pero el PSV logró mantener el control. «No esperábamos un partido fácil, ellos luchan por no descender, y eso los motiva mucho. Nos desequilibramos dos veces, pero al final logramos llevarnos los tres puntos, eso es lo más importante. Somos autocríticos, pero queremos seguir ganando. Me siento bien en este equipo, me siento en casa aquí».