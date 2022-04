Hermano del «Chucky» Lozano buscará fichar con el Galatasaray

Bryan Lozano, exjugador de Pumas Tabasco, irá a probar suerte al fútbol de Turquía, específicamente al Galatasaray.

El hermano menor del Chucky Lozano vivirá esta experiencia durante 30 días en los que buscará llenarles el ojo a los directivos y cuerpo técnico del club para poder empezar una nueva en el balompié internacional.

«No hay jugador mexicano que se niegue a sacrificar algo por ir a competir con los mejores», declaró el menor de los Lozano para ESPN.

«Muchos jugadores no se han ido por cosas externas; un presidente del Celta dijo que a los mexicanos los cotizan caro y eso influye en que no se vayan. Lo que impide es el precio, porque si le preguntas a un jugador mexicano si quiere ir a Europa, ninguno te va a decir que no, todos quieren el sueño, pero hay otras cosas que impiden que se vayan a Europa», agregó.

«No es fácil irte, implica muchas cosas, porque dejas tu casa, tu país, cuando mi hermano se fue a Holanda, ves lo complicado que es cambiarte de un país a otro, llega ese miedo. No sólo es ir a jugar, sino estar en otra cultura y otro idioma. Aún así, todos se quieren ir. El sueño es ir allá, a mí se me presenta de otra forma y voy a lograr mi sueño, cumplir las metas con esta oportunidad que tengo», concluyó.